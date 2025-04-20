Аскорбінова кислота+цинк+вітамін Д3 (Ascorbic acid+zinc+vitamin D3)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
10.0 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
52.2 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
64.0 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 21
65.7 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 50
69.0 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Коваліва, 46-Г
73.9 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 3
85.1 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 12
96.1 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 8
98.9 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
113.3 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
113.4 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
114.0 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 177
114.4 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
118.2 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 55
120.6 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком