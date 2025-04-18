Аскорбінова кислота+цинк+вітамін Д3 (Ascorbic acid+zinc+vitamin D3)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
3.8 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
3.9 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
4.1 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
4.3 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
4.4 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
4.8 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
5.0 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 2-А
5.9 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 4-А
6.1 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-А
6.3 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
6.8 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
6.9 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Соборності, 5-Д
7.0 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Соборності, 7-Б
7.0 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 26-А
7.0 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 8
7.1 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком