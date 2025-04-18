Аскорбінова кислота+цинк+вітамін Д3 (Ascorbic acid+zinc+vitamin D3)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
1.9 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
2.3 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
3.4 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Салтівське, 51
3.7 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Селянська, 24
4.1 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком