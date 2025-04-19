Аскорбінова кислота+цинк+вітамін Д3 (Ascorbic acid+zinc+vitamin D3)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
5.9 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
6.0 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
6.1 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 105
6.9 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
8.2 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 45
8.5 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
8.5 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
10.8 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Робоча, 146
3.3 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 83
5.8 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, шосе Запорізьке, 2-А
6.1 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 127
6.9 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 2
7.6 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Дніпро, пров. Фестивальний, 1
8.7 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 66
10.4 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
11.7 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
15.9 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 61
26.3 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаївка, вул. Центральна, 48
39.5 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новомиколаївка, вул. Залізнична, 42-В
44.0 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Верхівцеве, вул. Українська, 1
53.0 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Царичанка, вул. Центральна, 118-З
63.7 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Царичанка, вул. Театральна, 16
63.8 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
64.9 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
65.7 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
67.8 км
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА+ЦИНК+ВІТАМІН D3 таблетки 0.8 г №30
Фармаком