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Косметичні засобиЗахисні засобиЗасоби захисту від комахАРОМА-СПРЕЙ З НАТУРАЛЬНИХ ЕФІРНИХ ОЛІЙ "ЗАХИСТ ВІД КЛІЩІВ ТА МОСКІТІВ"Ціни в аптеках

АРОМА-СПРЕЙ З НАТУРАЛЬНИХ ЕФІРНИХ ОЛІЙ "ЗАХИСТ ВІД КЛІЩІВ ТА МОСКІТІВ" 15 мл - Одеса (705295) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (9)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (3)
92,90
Економія: -2,79 грн
90,11 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (9)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (3)
142,40
Економія: -4,27 грн
138,13 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 7
Всього: упаковка (1)
116,19 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (7)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (4)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
Всього: упаковка (1)
66,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Чернівці, перех. Героїв Майдану / Загули Дмитра, 9/2
Всього: упаковка (1)
58,27 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, перех. Героїв Майдану / Загули Дмитра, 9/2
Всього: упаковка (1)
58,39
Економія: -0,11 грн
58,28 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (7)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Красноїльськ, вул. Штефан чел Маре, 155-А/2
Всього: упаковка (1)
58,65
Економія: -0,05 грн
58,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
Всього: упаковка (10)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
Всього: упаковка (3)
92,90
Економія: -2,79 грн
90,11 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (15)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 63
Всього: упаковка (1)
57,80
Економія: -0,02 грн
57,78 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 69
Всього: упаковка (1)
67,45 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чемерівці, вул. Центральна, 29/3
Всього: упаковка (1)
58,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (3)
92,90
Економія: -2,79 грн
90,11 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Магістральна, 40
Всього: упаковка (9)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн