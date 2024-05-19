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Косметичні засобиЗахисні засобиЗасоби захисту від комахАРОМА-СПРЕЙ З НАТУРАЛЬНИХ ЕФІРНИХ ОЛІЙ "ЗАХИСТ ВІД КЛІЩІВ ТА МОСКІТІВ"Ціни в аптеках

АРОМА-СПРЕЙ З НАТУРАЛЬНИХ ЕФІРНИХ ОЛІЙ "ЗАХИСТ ВІД КЛІЩІВ ТА МОСКІТІВ" 15 мл - Київ (705295) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (3)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (6)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (7)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (8)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (11)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Всього: упаковка (10)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
Всього: упаковка (5)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Фінський, 3
Всього: упаковка (9)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
Всього: упаковка (4)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (5)
142,40
Економія: -4,27 грн
138,13 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
Всього: упаковка (5)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (10)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (6)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бережанська, 22
Всього: упаковка (5)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Родини Бунге, 8
Всього: упаковка (4)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гната Юри, 20
Всього: упаковка (3)
142,40
Економія: -4,27 грн
138,13 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (9)
79,90
Економія: -2,40 грн
77,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
Всього: упаковка (4)
142,40
Економія: -4,27 грн
138,13 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
92,00 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
Всього: упаковка (8)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
Всього: упаковка (9)
82,65
Економія: -2,48 грн
80,17 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 30
Всього: упаковка (3)
92,90
Економія: -2,79 грн
90,11 грн