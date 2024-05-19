Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)H.Q. Beauty Restore маска для пошкодженого волоссяЦіни в аптеках

H.Q. Beauty Restore маска для пошкодженого волосся 500 мл - Львів (868724) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
489,99 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: упаковка (2)
684,46 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (2)
684,17 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
688,61 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (2)
688,19 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
Всього: упаковка (1)
682,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (2)
688,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
683,11 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (4)
685,83 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 5/1
Всього: упаковка (1)
683,41 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (2)
687,61 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 42
Всього: упаковка (1)
449,18 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
685,88 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
444,17
Економія: -0,11 грн
444,06 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (1)
448,67 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ківерці, вул. Соборності, 12-А
Всього: упаковка (2)
683,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ланчин, вул. Незалежності, 86-Б
Всього: упаковка (1)
685,85 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
Всього: упаковка (2)
684,01 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (1)
686,41 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (2)
686,09 грн