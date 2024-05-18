Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиШампуніH.Q. Beauty Restore шампунь для пошкодженого волоссяЦіни в аптеках

H.Q. Beauty Restore шампунь для пошкодженого волосся 950 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (868725) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
719,21 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
726,21 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
719,56 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
Всього: упаковка (2)
550,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
Всього: упаковка (1)
550,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (2)
724,75 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
725,57 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (1)
455,50
Економія: -17,10 грн
438,40 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (1)
405,37
Економія: -23,67 грн
381,70 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (2)
725,58 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (2)
725,51 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
717,31 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
718,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 41-Д
Всього: упаковка (2)
723,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
721,02 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 26
Всього: упаковка (2)
724,19 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
716,18 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (2)
723,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (2)
716,28 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (2)
724,41 грн