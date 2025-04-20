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Ватні палички Новакс (Cotton buds Novax)
Ватні палички Новакс (Cotton buds Novax)
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Відчиняється о 08:00
Смига, вул. Дружби, 5-Б
132.3 км
Ватні палички "Novax" пакет поліетиленовий №100
SIA iCotton
28,01
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 22-Б
138.9 км
Ватні палички "Novax" пакет поліетиленовий №200
SIA iCotton
40,83
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
162.0 км
Ватні палички "Novax" пакет поліетиленовий №200
SIA iCotton
40,82
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Миру, 9
181.8 км
Ватні палички "Novax" пакет поліетиленовий №100
SIA iCotton
28,12
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, просп. Свободи, 1
184.7 км
Ватні палички "Novax" пакет поліетиленовий №200
SIA iCotton
39,85
грн
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Зачинено
Відчиняється о 07:00
Жмеринка, вул. Франка Івана, 2
309.4 км
Ватні палички "Novax" пакет поліетиленовий №100
SIA iCotton
28,20
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 74
328.1 км
Ватні палички "Novax" пакет поліетиленовий №200
SIA iCotton
52,95
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
337.5 км
Ватні палички "Novax" пакет поліетиленовий №100
SIA iCotton
28,05
грн
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Ватні палички "Novax" пакет поліетиленовий №200
SIA iCotton
39,69
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Борова, вул. Незалежності, 4
340.9 км
Ватні палички "Novax" пакет поліетиленовий №100
SIA iCotton
28,08
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вороновиця, вул. Козацький шлях, 43
346.6 км
Ватні палички "Novax" пакет поліетиленовий №100
SIA iCotton
28,15
грн
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Ватні палички "Novax" пакет поліетиленовий №200
SIA iCotton
40,53
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
369.9 км
Ватні палички "Novax" пакет поліетиленовий №200
SIA iCotton
40,56
грн
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Відчиняється о 08:00
Малин, вул. Мазепи Івана, 27
384.7 км
Ватні палички "Novax" пакет поліетиленовий №100
SIA iCotton
27,99
грн
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Відчиняється о 08:00
Немішаєве, вул. Хмельницького Богдана, 4
439.4 км
Ватні палички "Novax" пакет поліетиленовий №100
SIA iCotton
28,22
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Клавдіївська, 34
456.1 км
Ватні палички "Novax" пакет поліетиленовий №200
SIA iCotton
40,68
грн
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зодчих, 52-А
457.1 км
Ватні палички "Novax" пакет поліетиленовий №200
SIA iCotton
44,26
грн
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
458.0 км
Ватні палички "Novax" пакет поліетиленовий №100
SIA iCotton
28,16
грн
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
463.0 км
Ватні палички "Novax" пакет поліетиленовий №200
SIA iCotton
44,10
грн
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
464.1 км
Ватні палички "Novax" пакет поліетиленовий №200
SIA iCotton
40,75
грн
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Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 68
464.4 км
Ватні палички "Novax" пакет поліетиленовий №200
SIA iCotton
40,78
грн
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 127
464.6 км
Ватні палички "Novax" пакет поліетиленовий №200
SIA iCotton
44,16
грн
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