Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4466,90 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5531,10 грн