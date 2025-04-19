Львів (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4573,30 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5315,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4573,30 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5315,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4573,30 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5315,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4573,30 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5315,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4573,30 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5315,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4573,30 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5315,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4573,30 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5315,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4573,30 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5315,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4573,30 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5315,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4573,30 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5315,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4573,30 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5315,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4573,30 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5315,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4573,30 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5315,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4573,30 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5315,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4573,30 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5315,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4573,30 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5315,60 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4814,65
Економія при броні: -255,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 6 мл №1
ООО "БУСТ ФАРМА"
4573,30 грн
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
ООО "БУСТ ФАРМА"
5315,60 грн