Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаОполоскувачі для порожнини ротаAGRADO Ополіскувач для ротової порожниниЦіни в аптеках

AGRADO Ополіскувач для ротової порожнини 500 мл відбілювання - Харків (835208) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
71,95 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
50,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
92,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
57,18 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
71,85 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
72,54 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
57,23 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (2)
92,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
72,11 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
72,01 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
72,24 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (2)
92,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (3)
92,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
92,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
92,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
92,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (2)
92,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (2)
92,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
72,01 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
53,17 грн