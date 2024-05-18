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AGRADO Мило для рук 500 мл папайя - Харків (868123) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Б
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Сінна, 32
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Д
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Незалежності, 145
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 36
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Центральна, 2
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-Д
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7-А
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 18-Б
Всього: упаковка (1)
99,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кременчук, вул. Шевченка Тараса, 35
Всього: упаковка (1)
99,00 грн