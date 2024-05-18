AGRADO Мило для рук 500 мл кокос - Харків (835204) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Культури, 8
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Космічна, 16
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 41/43
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 3-й, 39
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 2-й, 38
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 28
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 23
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А