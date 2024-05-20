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SVR Себіаклер сироватка для обличчя 30 мл - Одеса (814496) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
959,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
964,48 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
969,20 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
969,20 грн
В інших містах:
Жемчужина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
969,20 грн
Чорноморська
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
Всього: упаковка (1)
969,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
958,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
907,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
958,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
967,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10/4
Всього: упаковка (1)
971,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
1065,16
Економія: -198,29 грн
866,87 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
938,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 50
Всього: упаковка (1)
991,89 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
901,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (1)
858,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
1033,13
Економія: -56,15 грн
976,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 52/3
Всього: упаковка (1)
985,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 47/1
Всього: упаковка (1)
969,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (1)
965,39 грн