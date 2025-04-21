ДВАЦЕ ЛОНГ ГОРЯЧИЙ НАПІЙ (Dvatse Long hot drink)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
192,67
Економія при броні: -18,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
193,22
Економія при броні: -18,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ