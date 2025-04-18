ДВАЦЕ ЛОНГ ГОРЯЧИЙ НАПІЙ (Dvatse Long hot drink)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 201 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
190,80
Економія при броні: -19,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
106,00
Економія при броні: -20,35 грн