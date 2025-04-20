ДВАЦЕ ЛОНГ ГОРЯЧИЙ НАПІЙ (Dvatse Long hot drink)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
0.8 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
190,80
Економія при броні: -24,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
70,60
Економія при броні: -15,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн