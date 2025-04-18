ДВАЦЕ ЛОНГ ГОРЯЧИЙ НАПІЙ (Dvatse Long hot drink)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 192 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.8 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ