ДВАЦЕ ЛОНГ ГОРЯЧИЙ НАПІЙ (Dvatse Long hot drink)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
198,47
Економія при броні: -13,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
220,52
Економія при броні: -13,46 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
193,05
Економія при броні: -32,04 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Дваце Лонг гарячий напій гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
208,10 грн