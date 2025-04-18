Дваце гарячий напій (Dvatse hot drink)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 424 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
247,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
247,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
247,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
186,56
Економія при броні: -1,86 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
247,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
247,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
247,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
247,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
247,60 грн