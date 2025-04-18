Дваце гарячий напій (Dvatse hot drink)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Селянська, 24
4.1 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Амурський, 1
4.3 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 140-А
4.4 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 64
4.7 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека низькі ц
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Волонтерська, 68/1
4.9 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.9 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Дерев'янка, 7
4.9 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
5.1 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
5.1 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
247,60
Економія при броні: -39,70 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 41/43
5.1 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
Дваце 200 гарячий напій гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ