Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
327,00
Економія при броні: -58,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,14
Економія при броні: -36,87 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
335,54
Економія при броні: -34,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
314,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
314,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
319,90
Економія при броні: -20,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
340,56
Економія при броні: -12,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
349,40
Економія при броні: -48,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
341,95
Економія при броні: -50,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
341,81
Економія при броні: -60,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
351,45
Економія при броні: -22,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
342,77
Економія при броні: -13,61 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
314,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
350,67
Економія при броні: -21,31 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
314,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
342,21
Економія при броні: -44,84 грн