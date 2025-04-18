Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках у Одеса
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
337,75
Економія при броні: -21,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
341,22
Економія при броні: -12,53 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
331,90
Економія при броні: -31,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
312,80
Економія при броні: -12,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
345,81
Економія при броні: -35,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
354,22
Економія при броні: -18,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
312,80
Економія при броні: -12,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
337,60
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
328,74
Економія при броні: -20,79 грн