Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
319,90
Економія при броні: -14,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
343,40
Економія при броні: -57,01 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
351,55
Економія при броні: -62,99 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
352,06
Економія при броні: -63,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
337,90
Економія при броні: -32,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
335,65
Економія при броні: -19,39 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
334,78
Економія при броні: -59,35 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
353,78
Економія при броні: -58,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
326,83
Економія при броні: -10,69 грн