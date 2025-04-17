Київ (адресу не вказано)
Доступно в 336 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
294,20
Економія при броні: -44,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
324,07
Економія при броні: -15,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
338,70
Економія при броні: -30,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
329,72
Економія при броні: -13,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
303,88
Економія при броні: -11,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
314,67
Економія при броні: -12,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
343,13
Економія при броні: -40,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн