Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
314,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
347,26
Економія при броні: -18,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
344,82
Економія при броні: -62,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
339,90
Економія при броні: -11,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
346,17
Економія при броні: -17,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
342,97
Економія при броні: -13,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
341,11
Економія при броні: -35,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
349,11
Економія при броні: -43,05 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
351,21
Економія при броні: -22,24 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
314,00
Економія при броні: -33,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,30
Економія при броні: -51,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
350,79
Економія при броні: -68,12 грн