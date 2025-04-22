Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
350,43
Економія при броні: -49,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
351,45
Економія при броні: -22,46 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
346,47
Економія при броні: -45,83 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70
Економія при броні: -19,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
343,37
Економія при броні: -14,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
330,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Брімофтал краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
356,88
Економія при броні: -21,58 грн