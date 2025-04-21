Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дваце 100 гранули для орального розчину 100 мг/0,5 г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Дваце 100 гранули для орального розчину 100 мг/0,5 г саше №20
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
Дваце 100 гранули для орального розчину 100 мг/0,5 г саше №20
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Зодчих, 16
4.2 км
Дваце 100 гранули для орального розчину 100 мг/0,5 г саше №20
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Дваце 100 гранули для орального розчину 100 мг/0,5 г саше №20
Дарниця ФФ
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
5.6 км
Дваце 100 гранули для орального розчину 100 мг/0,5 г саше №20
Дарниця ФФ
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, перех. Українця Владислава / Шевченка, 2/16
53.0 км
Дваце 100 гранули для орального розчину 100 мг/0,5 г саше №20
Дарниця ФФ
194,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
53.0 км
Дваце 100 гранули для орального розчину 100 мг/0,5 г саше №20
Дарниця ФФ
194,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, просп. Свободи, 19
53.1 км
Дваце 100 гранули для орального розчину 100 мг/0,5 г саше №20
Дарниця ФФ
194,60 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
Дваце 100 гранули для орального розчину 100 мг/0,5 г саше №20
Дарниця ФФ
158,00
Економія при броні: -4,74 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, вул. Українця Владислава, 1-А
53.1 км
Дваце 100 гранули для орального розчину 100 мг/0,5 г саше №20
Дарниця ФФ
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
53.4 км
Дваце 100 гранули для орального розчину 100 мг/0,5 г саше №20
Дарниця ФФ
165,00
Економія при броні: -4,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Іллінці, вул. Європейська, 15
53.8 км
Дваце 100 гранули для орального розчину 100 мг/0,5 г саше №20
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 25
58.6 км
Дваце 100 гранули для орального розчину 100 мг/0,5 г саше №20
Дарниця ФФ
194,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46-А
58.7 км
Дваце 100 гранули для орального розчину 100 мг/0,5 г саше №20
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Погребище, вул. Вінницька, 12-Б
61.8 км
Дваце 100 гранули для орального розчину 100 мг/0,5 г саше №20
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бар, вул. Соборна, 11
62.5 км
Дваце 100 гранули для орального розчину 100 мг/0,5 г саше №20
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
67.6 км
Дваце 100 гранули для орального розчину 100 мг/0,5 г саше №20
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Одеська, 40/1
71.5 км
Дваце 100 гранули для орального розчину 100 мг/0,5 г саше №20
Дарниця ФФ
194,60 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
71.6 км
Дваце 100 гранули для орального розчину 100 мг/0,5 г саше №20
Дарниця ФФ
194,60 грн