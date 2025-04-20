Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
247,68
Економія при броні: -8,88 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
226,00
Економія при броні: -14,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
236,30
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
249,88
Економія при броні: -15,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
250,55
Економія при броні: -17,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
248,93
Економія при броні: -10,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
248,59
Економія при броні: -16,84 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
226,00
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
249,07
Економія при броні: -10,27 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
251,21
Економія при броні: -14,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
249,76
Економія при броні: -14,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
252,95
Економія при броні: -19,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
254,07
Економія при броні: -24,32 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
238,13
Економія при броні: -9,13 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
236,23
Економія при броні: -9,57 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
244,78
Економія при броні: -9,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
243,39
Економія при броні: -8,57 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
245,77
Економія при броні: -10,95 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
254,62
Економія при броні: -15,82 грн