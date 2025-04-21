Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
249,95
Економія при броні: -13,14 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
235,07
Економія при броні: -10,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
228,30
Економія при броні: -11,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
250,27
Економія при броні: -11,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
125,31
Економія при броні: -5,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
251,81
Економія при броні: -16,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
252,41
Економія при броні: -13,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
251,30
Економія при броні: -14,49 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
240,60
Економія при броні: -25,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Антонова, 29
2.6 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
227,30
Економія при броні: -11,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
248,58
Економія при броні: -13,76 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 126
3.2 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
125,25
Економія при броні: -6,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
252,90
Економія при броні: -16,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
254,64
Економія при броні: -15,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер