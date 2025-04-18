Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
253,83
Економія при броні: -17,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
244,02
Економія при броні: -9,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
246,85
Економія при броні: -10,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
245,63
Економія при броні: -10,81 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
249,40
Економія при броні: -12,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
252,26
Економія при броні: -13,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
252,65
Економія при броні: -13,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
249,65
Економія при броні: -10,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
240,60
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
251,52
Економія при броні: -12,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
223,63
Економія при броні: -14,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
236,30
Економія при броні: -20,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
250,95
Економія при броні: -14,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
245,78
Економія при броні: -8,97 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
254,07
Економія при броні: -17,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
256,34
Економія при броні: -17,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
252,36
Економія при броні: -13,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
250,50
Економія при броні: -13,69 грн