Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Миколаїв
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
В містах поряд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
75.4 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
250,42
Економія при броні: -11,62 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Березівка, пров. Шевченка Тараса, 4
86.6 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. 28-ї Бригади, 6
97.4 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
247,14
Економія при броні: -10,33 грн
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
97.4 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
97.5 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
97.5 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
251,33
Економія при броні: -14,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 120
97.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
228,06
Економія при броні: -9,36 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
97.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
250,37
Економія при броні: -11,57 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
98.0 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
98.1 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
245,28
Економія при броні: -8,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139
98.4 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
234,65
Економія при броні: -9,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
98.6 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
241,56
Економія при броні: -16,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 94
98.8 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
255,12
Економія при броні: -16,32 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
98.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
247,21
Економія при броні: -10,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
99.2 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер