Львів (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
255,55
Економія при броні: -16,75 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
237,72
Економія при броні: -12,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
250,19
Економія при броні: -13,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
240,60
Економія при броні: -29,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
248,67
Економія при броні: -13,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
240,80
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
253,90
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
253,46
Економія при броні: -14,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
253,37
Економія при броні: -14,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
249,60
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
239,71
Економія при броні: -14,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
2.0 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
240,60
Економія при броні: -29,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
256,61
Економія при броні: -17,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
2.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
240,80
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
258,36
Економія при броні: -17,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
2.6 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
240,50
Економія при броні: -29,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
240,60
Економія при броні: -29,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
244,45
Економія при броні: -9,63 грн