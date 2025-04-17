Київ (адресу не вказано)
Доступно в 226 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
252,36
Економія при броні: -13,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
241,15
Економія при броні: -16,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
248,06
Економія при броні: -9,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
249,55
Економія при броні: -10,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
247,75
Економія при броні: -8,95 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
246,50
Економія при броні: -11,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
255,91
Економія при броні: -17,11 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
221,00
Економія при броні: -15,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
252,45
Економія при броні: -15,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
113,33
Економія при броні: -5,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
228,70
Економія при броні: -13,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
2.7 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
224,64
Економія при броні: -9,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
247,61
Економія при броні: -8,81 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
249,35
Економія при броні: -12,54 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
3.0 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер