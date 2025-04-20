Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
125,88
Економія при броні: -6,48 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
250,15
Економія при броні: -11,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
256,22
Економія при броні: -17,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
250,87
Економія при броні: -16,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
249,16
Економія при броні: -12,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
235,91
Економія при броні: -11,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
253,14
Економія при броні: -16,33 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
222,00
Економія при броні: -23,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
226,67
Економія при броні: -15,73 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
240,60
Економія при броні: -28,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
248,23
Економія при броні: -9,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
249,02
Економія при броні: -12,21 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
248,47
Економія при броні: -9,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
208,09
Економія при броні: -13,07 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
6.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
245,23
Економія при броні: -10,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
7.5 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
250,35
Економія при броні: -13,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
7.5 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
254,16
Економія при броні: -15,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
251,48
Економія при броні: -16,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
7.6 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
226,61
Економія при броні: -11,69 грн