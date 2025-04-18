Харків (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
225,69
Економія при броні: -9,58 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
252,75
Економія при броні: -13,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
218,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
257,42
Економія при броні: -18,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
225,24
Економія при броні: -10,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
218,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
218,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
251,12
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
248,98
Економія при броні: -10,18 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
235,53
Економія при броні: -10,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
251,88
Економія при броні: -15,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
218,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
248,97
Економія при броні: -13,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
218,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
114,56
Економія при броні: -7,09 грн