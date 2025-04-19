Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
254,52
Економія при броні: -15,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
120,40
Економія при броні: -13,85 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
256,32
Економія при броні: -17,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
253,46
Економія при броні: -14,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
240,80
Економія при броні: -27,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
250,69
Економія при броні: -13,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
253,70
Економія при броні: -14,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
252,43
Економія при броні: -13,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
256,49
Економія при броні: -17,69 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
247,39
Економія при броні: -8,59 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
244,68
Економія при броні: -9,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
251,40
Економія при броні: -12,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
234,14
Економія при броні: -11,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
247,12
Економія при броні: -12,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
254,54
Економія при броні: -17,73 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
247,78
Економія при броні: -12,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
250,99
Економія при броні: -14,18 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
247,31
Економія при броні: -10,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
222,00
Економія при броні: -28,00 грн