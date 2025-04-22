Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
218,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
218,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
239,20
Економія при броні: -23,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
254,86
Економія при броні: -16,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
240,60
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
255,60
Економія при броні: -16,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
240,60
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
251,98
Економія при броні: -13,18 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
240,60
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
247,90
Економія при броні: -9,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
251,90
Економія при броні: -15,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
218,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
245,56
Економія при броні: -10,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
218,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
218,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
254,83
Економія при броні: -16,03 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
244,35
Економія при броні: -9,53 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
252,04
Економія при броні: -15,23 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Екзифін таблетки 250 мг блістер №14
Євро Лайфкер
218,50 грн