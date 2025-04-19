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Кодалі віноскульпт крем для тіла (Caudalie vinosculpt body cream)
Кодалі віноскульпт крем для тіла (Caudalie vinosculpt body cream)
Одеса
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
344.5 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00
Економія при броні:
-319,80 грн
1279,20
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
348.4 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні:
-259,81 грн
1039,24
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
349.5 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні:
-259,81 грн
1039,24
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
421.1 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні:
-259,81 грн
1039,24
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, шосе Столичне, 103
428.8 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні:
-259,81 грн
1039,24
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Гатне, вул. Київська, 2-В
430.0 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00
Економія при броні:
-319,80 грн
1279,20
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
432.7 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні:
-259,81 грн
1039,24
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
435.0 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні:
-259,81 грн
1039,24
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Білогородка, вул. Будівельна, 19
435.3 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00
Економія при броні:
-319,80 грн
1279,20
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
435.5 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1106,60
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
435.8 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні:
-259,81 грн
1039,24
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
436.8 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00
Економія при броні:
-319,80 грн
1279,20
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
438.5 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1421,20
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
439.0 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00
Економія при броні:
-319,80 грн
1279,20
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
439.7 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00
Економія при броні:
-319,80 грн
1279,20
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
440.8 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
953,50
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
441.0 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
953,50
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
442.4 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00
Економія при броні:
-319,80 грн
1279,20
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
443.4 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні:
-259,81 грн
1039,24
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
443.9 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні:
-259,81 грн
1039,24
грн
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