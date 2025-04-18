Кодалі віноскульпт крем для тіла (Caudalie vinosculpt body cream)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00
Економія при броні: -319,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00
Економія при броні: -319,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні: -259,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00
Економія при броні: -319,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00
Економія при броні: -319,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
8.2 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні: -259,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
8.6 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні: -259,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
10.1 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні: -259,81 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Київ, дорога Кільцева, 1
10.3 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні: -259,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
12.3 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні: -259,81 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
11.1 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
13.5 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00
Економія при броні: -319,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
19.8 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні: -259,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
20.0 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні: -259,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
21.0 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00
Економія при броні: -319,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
134.0 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00
Економія при броні: -319,80 грн