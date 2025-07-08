Київ
Кодалі віноскульпт крем для тіла (Caudalie vinosculpt body cream)

Кодалі віноскульпт крем для тіла (Caudalie vinosculpt body cream)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
196.9 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1598,99
Економія при броні: -47,97 грн
1551,02 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
311.4 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1447,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
311.9 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1444,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
312.5 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1442,40 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
334.8 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,00
Економія при броні: -38,97 грн
1260,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
340.2 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,00
Економія при броні: -38,97 грн
1260,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
341.4 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,00
Економія при броні: -38,97 грн
1260,03 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
341.5 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
342.2 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
343.1 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,00
Економія при броні: -38,97 грн
1260,03 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
346.7 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1598,99
Економія при броні: -47,97 грн
1551,02 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
347.7 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1598,99
Економія при броні: -47,97 грн
1551,02 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
347.7 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,00
Економія при броні: -38,97 грн
1260,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
348.4 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1480,50 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
349.8 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1598,99
Економія при броні: -47,97 грн
1551,02 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
350.0 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1598,99
Економія при броні: -47,97 грн
1551,02 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
350.1 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
350.5 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
350.9 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1290,20 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
351.1 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00 грн
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