Кодалі віноскульпт крем для тіла (Caudalie vinosculpt body cream)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
307.3 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00
Економія при броні: -47,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
401.6 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні: -38,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
403.6 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні: -38,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
407.5 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні: -38,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
408.2 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні: -38,97 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
409.0 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
410.0 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00
Економія при броні: -47,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
410.2 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00
Економія при броні: -47,97 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
410.3 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
410.3 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
410.9 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00
Економія при броні: -47,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
410.9 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні: -38,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
412.4 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00
Економія при броні: -47,97 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
412.6 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
415.2 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні: -38,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
416.8 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1599,00
Економія при броні: -47,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
418.7 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie
1299,05
Економія при броні: -38,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 7
419.2 км
Кодалі Vinosculpt Крем для тіла зміцнення та ліфтинг 250 мл №1
Caudalie