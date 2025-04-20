Д Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -54,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -49,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
605,60
Економія при броні: -97,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -49,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -49,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -49,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
416,00
Економія при броні: -39,20 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
344,40
Економія при броні: -61,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -49,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -54,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -11,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,50
Економія при броні: -94,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -49,00 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
543,00
Економія при броні: -72,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
4.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
543,00
Економія при броні: -72,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
4.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -49,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -49,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
543,00
Економія при броні: -77,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -79,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -54,00 грн