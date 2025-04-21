Д Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Вінниця
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -67,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
601,00
Економія при броні: -81,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,90
Економія при броні: -82,90 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
584,90
Економія при броні: -64,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
470,32
Економія при броні: -54,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
601,00
Економія при броні: -81,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
601,00
Економія при броні: -81,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. 1-й Український, 5
3.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -67,90 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 9-А
3.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
360,60
Економія при броні: -48,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,20
Економія при броні: -84,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 51
3.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
601,00
Економія при броні: -81,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 9
4.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,20
Економія при броні: -84,20 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 107
4.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
601,00
Економія при броні: -81,00 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
5.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
661,27
Економія при броні: -7,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Юності, 51
6.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,20
Економія при броні: -84,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 112
6.2 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -67,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Юності, 22
6.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,90
Економія при броні: -82,90 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Турбів, вул. Миру, 56
20.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
588,20
Економія при броні: -79,70 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
35.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
655,41
Економія при броні: -11,73 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
58.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
658,91
Економія при броні: -1,06 грн