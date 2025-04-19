Київ
Д Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2)

Д Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 61 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
552,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
561,10 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
543,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
308,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -78,20 грн
509,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,50
Економія при броні: -92,80 грн
509,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,10
Економія при броні: -94,40 грн
509,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
515,50 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,10 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 48
3.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
410,88 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
4.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
547,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
4.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -78,20 грн
509,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
408,88 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
5.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
491,10 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
5.2 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
504,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,10
Економія при броні: -94,40 грн
509,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 46
5.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,40 грн
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