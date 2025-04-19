Д Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -78,20 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,50
Економія при броні: -92,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,10
Економія при броні: -94,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 48
3.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
4.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
4.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -78,20 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
5.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
5.2 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,10
Економія при броні: -94,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 46
5.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма