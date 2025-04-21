Д Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6
9.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
601,90
Економія при броні: -93,40 грн
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
66.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
75.2 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
75.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 13/5
75.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
76.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
96.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
97.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
97.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
97.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
98.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
98.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
98.2 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Подзігуна Генерала, 73
98.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139-Б
98.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
241,64
Економія при броні: -38,24 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
98.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
98.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 77
98.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
99.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
99.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма