Д Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Львів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
603,60
Економія при броні: -95,10 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
0.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
588,20
Економія при броні: -79,70 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
0.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -79,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,90
Економія при броні: -94,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -79,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
482,32
Економія при броні: -75,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -79,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
603,60
Економія при броні: -95,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
1.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
588,20
Економія при броні: -79,70 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 11
1.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
1.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
1.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,88
Економія при броні: -4,99 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
1.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
2.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,50
Економія при броні: -94,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
2.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
2.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -79,40 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
2.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
3.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма