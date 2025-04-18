Д Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Київ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
588,00
Економія при броні: -66,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
483,36
Економія при броні: -67,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
588,20
Економія при броні: -68,50 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 107
2.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,20
Економія при броні: -84,50 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Татарська, 38
3.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 26-А
3.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -68,20 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
4.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
5.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,20
Економія при броні: -82,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12-А
5.2 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -66,30 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
5.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Ощад аптека
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Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Оболонська, 4
5.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,20
Економія при броні: -84,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 3
5.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -68,20 грн
Здорова родина
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Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
5.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
6.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,20
Економія при броні: -84,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 6-А
6.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,00
Економія при броні: -84,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
6.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,20
Економія при броні: -84,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 127
6.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,90
Економія при броні: -83,20 грн