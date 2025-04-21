Д Мекс 5000 + К2 (D Mex 5000 + K2)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
312,00
Економія при броні: -29,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
587,90
Економія при броні: -79,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -54,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -49,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -54,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
602,50
Економія при броні: -94,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 19-Б
5.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
604,10
Економія при броні: -95,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -54,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
6.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -49,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
6.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -49,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 18-К
6.9 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
361,50
Економія при броні: -56,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -54,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -54,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 13
12.1 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -49,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
13.5 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -54,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 6
15.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
470,56
Економія при броні: -63,76 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
20.2 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -54,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
29.6 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -49,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
29.8 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -49,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
30.4 км
Д Мекс 5000 + К2 таблетки №50
Атіс Фарма
520,00
Економія при броні: -49,00 грн